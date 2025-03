Глава Европарламента подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро

"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и головой Австрии накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!" - написал Точицкий в Twitter.

Ранее Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU!

- Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 июля 2018