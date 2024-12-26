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"Эти деньги украдены у нас": песков пригрозил судами за передачу Украине средств от активов рф

"Эти деньги украдены у нас": песков пригрозил судами за передачу Украине средств от активов рф

Киев  •  УНН

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Пресс-секретарь путина назвал "украденными" переданные Украине замороженные российские активы на сумму $1 млрд. рф намерена начать судебное преследование в отношении этого перечисления.

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков переданные Украине российские деньги "украденными". Он пообещал, что россия будет пытаться вернуть свой миллиард обратно в судебном порядке. Об этом сообщает Interfax, передает УНН.

Детали

Отмечается что пресс-секретарь путина песков заявил, что Украина "украла" у россии миллиард долларов, который получила от США из замороженных российских активов.

Говоря по-русски, эти деньги украдены у нас. И те наши авуары, которые заблокированы, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам

- сказал Песков.

Он заверил, что в будущем россия начнет "судебное расследование" в связи с этим перечислением.

Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, конечно же, в перспективе могут стать поводом для нашего судебного преследования, и мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности

- заявил песков.

Он добавил, что и в дальнейшем рф будет "использовать все возможности для защиты своих прав и прав своей собственности".

Напомним,

Украина получила от США первый транш в размере 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Это часть инициативы G7 на общую сумму 20 млрд долларов, которые планируют выделить США.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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