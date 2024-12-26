россия для обхода санкций начала использовать биткоин во внешней торговле

российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных платежах. Это произошло после законодательных изменений, которые позволили такое использование с целью противодействия западным санкциям. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что об этом заявил министр финансов россии Антон Силуанов.

Reuters пишет, что санкции усложнили жизнь россии с ее основными партнерами, такими как Китай и Турция поскольку местные банки проявляют осторожность в отношении сделок, связанных с россией. Это помогает избежать контроля со стороны западных регулирующих органов.

В то же время в этом году россия разрешила использовать криптовалюты во внешней торговле и сделала шаги по легализации майнинга криптовалют, включая биткоин. Страна-агрессор является одним из мировых лидеров по майнингу биткоинов.

В рамках экспериментального режима возможно использование (во внешнеторговых операциях - ред.) биткоинов, которые мы добыли здесь, в россии. Такие транзакции уже происходят. Мы считаем, что их следует расширять и развивать дальше. Я уверен, что это произойдет в следующем году - заявил Силуанов.

Он также добавил, что международные платежи в цифровых валютах - это будущее.

Издание также напомнило, что в этом месяце российский диктатор владимир путин заявил, что нынешняя администрация США подрывает роль американского доллара как резервной валюты. В частности, использует его в политических целях, заставляя многие страны обращаться к альтернативным активам.

В качестве примера путин выделил биткоин, заявив, что никто в мире не может регулировать эту криптовалюту.

"Высказывания Путина показали, что российский лидер поддерживает широкое использование криптовалют", - резюмировали в Reuters.

Напомним,

российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.