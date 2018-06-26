У ЄС розповіли, коли Україна отримає мільярд євро допомоги

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Перший платіж у рамках надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу має бути наприкінці цього року, другий – навесні 2019 року. Про це у коментарі УНН повідомив керівник відділу програм зовнішньої допомоги у секторі економічної співпраці, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва ЄС в Україні Йоганнес Баур.

“Це рішення поки лише Європарламенту (щодо надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги — ред.). Наразі ще треба погодити меморандум між українським урядом та Єврокомісією щодо кондиції. Це буде зроблено влітку. Потім планується, що перший платіж буде наприкінці цього року, а другий — у квітні наступного року”, — сказав Й.Баур.

Як уточнив він, перед Україною, безперечно, будуть висунуті певні вимоги для отримання цих грошей, їх напрацює Єврокомісія.

“Наразі які саме це будуть вимоги, я сказати не можу”, — зазначив він.

Нагадаємо, 26 червня Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.

Раніше Європарламент також затвердив макрофінансову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро, призначений для покриття дефіциту зовнішнього фінансування в 2018-2019 роках.

Як зазначили в Європарламенті, для виплати двох траншів протягом 2,5 років Україна повинна виконати певні умови.

Зокрема, Європарламент наполягає на тому, що Україна повинна прийняти “жорсткі антикорупційні заходи, включаючи створення Антикорупційного суду до початку виплат”.

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