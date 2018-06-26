В ЕС рассказали, когда Украина получит миллиард евро помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Первый платеж в рамках предоставления Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза должен быть в конце этого года, второй - весной 2019 года. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель отдела программ внешней помощи в секторе экономического сотрудничества, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур.
"Это решение пока только Европарламента (относительно предоставления Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи - ред.). На данный момент еще надо согласовать меморандум между украинским правительством и Еврокомиссией по кондиции. Это будет сделано летом. Затем планируется, что первый платеж будет в конце этого года, а второй - в апреле следующего года", - сказал Й.Баур.
Как уточнил он, перед Украиной, безусловно, будут выдвинуты определенные требования для получения этих денег, их наработает Еврокомиссия.
"Сейчас какие именно это будут требования, я сказать не могу", - отметил он.
Напомним, 26 июня Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Ранее Европарламент также утвердил макрофинансовой помощи Украине объемом 1 млрд евро, предназначенный для покрытия дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.
Как отметили в Европарламенте, для выплаты двух траншей в течение 2,5 года Украина должна выполнить определенные условия.
В частности, Европарламент настаивает на том, что Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат".