Рада ЄС затвердила надання Україні мільярду євро макрофінансової допомоги

“Сьогодні Рада Євросоюзу схвалила надання одного мільярду євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації та програми структурних реформ”, — сказано у повідомленні.

Раніше Європарламент також затвердив макрофінансову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро, призначений для покриття дефіциту зовнішнього фінансування в 2018-2019 роках.

Як зазначили в Європарламенті, для виплати двох траншів протягом 2,5 років Україна повинна виконати певні умови.

Зокрема, Європарламент наполягає на тому, що Україна повинна прийняти “жорсткі антикорупційні заходи, включаючи створення Антикорупційного суду до початку виплат”.

