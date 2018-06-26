Рада ЄС затвердила надання Україні мільярду євро макрофінансової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це йдеться у Twitter Ради ЄС, передає УНН.
“Сьогодні Рада Євросоюзу схвалила надання одного мільярду євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації та програми структурних реформ”, — сказано у повідомленні.
Раніше Європарламент також затвердив макрофінансову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро, призначений для покриття дефіциту зовнішнього фінансування в 2018-2019 роках.
Як зазначили в Європарламенті, для виплати двох траншів протягом 2,5 років Україна повинна виконати певні умови.
Зокрема, Європарламент наполягає на тому, що Україна повинна прийняти “жорсткі антикорупційні заходи, включаючи створення Антикорупційного суду до початку виплат”.
#Ukraine Macrofinancial Assistance
TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB