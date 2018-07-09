В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В понедельник в полдень по местному времени глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретили Президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе, передает УНН.
Украинского президента встретил Дональд Туск и провел его в локацию, где к ним присоединился председатель Еврокомиссии. Лидеры пожали друг другу руки, после чего началась их запланирована встреча тет-а-тет.
Пленарное заседание должно начаться в 12:25 (13:25 по Киеву).
Как сообщал УНН, в повестке дня саммита значится весь комплекс проблем в двусторонних отношениях: реформы и борьба с коррупцией в Украине, условия предоставления новой программы макрофинансовой помощи Киеву в 1 млрд евро, контракт на транзит российского газа через территорию Украины, а также повторение позиций сторон о конфликте на Донбассе.