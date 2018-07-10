В НАТО нет согласованной позиции по "Северному потоку-2"

"В НАТО нет согласованной позиции, консенсуса по этому поводу. Лишь то, что мы рассматриваем проект "Северный поток - 2" как коммерческий проект", - отметил Винников.

По его словам, одновременно члены альянса осознают, что проект "Газпрома" будет иметь последствия в энергетической безопасности и национальной безопасности.

"Очень важно убедиться, что разрозненность источников (газа - ред.) будет сохраняться для членов альянса. Впрочем, как я и говорил, пока не существует согласованной позиции НАТО по этому поводу, кроме той, которую я озвучил", - добавил глава миссии НАТО.

Напомним, по словам главы Европейского совета Дональда Туска, Европейская комиссия пытается создать новые энергетические правила, которые помогут остановить строительство "Северного потока-2", но процесс нельзя назвать продуктивным.