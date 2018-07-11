Трамп назвал Германию "пленником России" из-за "Северного потока-2"

"Президент Трамп заявил, что Германия является "узником России" из-за проекта "газопровода" на фоне общения с главой НАТО", - пишет издание.



Президент, похоже, имел в виду трубопровод "Северный поток 2", уточняет издание. Против проекта выступают Соединенные Штаты и некоторые другие члены ЕС.



Трамп заявил, говоря о Германии, что США "должны защищать вас от России", а вы заключаете это соглашение с Россией. Кроме того, по словам американского лидера, из-за проекта Германия "полностью контролируется" Россией, пишет издание.



Как сообщал УНН, государства-члены Североатлантического альянса не имеют консенсуса по проекту "Северный поток-2".



