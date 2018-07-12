США можуть ввести санкції проти компаній, що працюють над "Північним потоком - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Компанії, які беруть участь в реалізації проекту газопроводу “Північний потік — 2”, можуть підпасти під американські санкції. Про це агентству Reuters в середу заявив представник Держдепартаменту, інформує УНН.
“Ми ясно дали зрозуміти, що компанії, що працюють в цьому російському секторі з експорту енергоносіїв через газопровід, залучені в діяльність, яка схильна до ризику санкцій”, — вказав співрозмовник агентства.
Він також стверджував, що газопровід “підірве загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи, надаючи Росії ще один інструмент для політичного стримування європейських країн, особливо України”.
Як повідомляв УНН, уряд Норвегії не має наміру висловлювати будь-якої позиції з питання про будівництво газопроводу “Північний потік — 2”. Про це Норвезькому телеграфному бюро заявила в середу прем’єр-міністр країни Ерна Сульберг.