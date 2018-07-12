Норвегія не буде висловлювати свою позицію щодо "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Уряд Норвегії не має наміру висловлювати будь-якої позиції з питання про будівництво газопроводу “Північний потік — 2”. Про це Норвезькому телеграфному бюро заявила в середу прем’єр-міністр країни Ерна Сульберг, що бере участь в саміті НАТО в Брюсселі, інформує УНН.
“Це проект, з приводу якого піднімалося багато питань. Однак ми не можемо висловити про нього якусь думку, оскільки є головним конкурентом Росії на газовому ринку. Тому будь-які наші заяви будуть сприйматися як спроби лити воду на власний млин”, — сказала глава норвезького уряду.
Раніше президент США Дональд Трамп виступив в бельгійській столиці з критикою країн НАТО, які схвалили будівництво газопроводу “Північний потік — 2”. Особливо різко він критикував Німеччину, назвавши її заручником Росії і заявивши, що для США є неприйнятною підтримка Берліном проекту, який принесе мільярди доларів РФ.
Як повідомляв УНН, влада Норвегії не дає конкретних зобов’язань довести оборонні витрати до 2% ВВП.