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Влада Норвегії не дає конкретних зобов'язань довести оборонні витрати до 2% ВВП

Влада Норвегії не дає конкретних зобов'язань довести оборонні витрати до 2% ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Керівництво Норвегії напередодні саміту НАТО, який пройде в Брюсселі 11-12 липня, як і раніше не готове сказати, коли і наскільки королівство має намір наблизити рівень оборонних витрат до позначки в 2% від свого ВВП. Про те, що конкретних відповідей на ці питання поки немає, заявила Норвезькому телеграфному бюро (НТБ) глава уряду країни Ерна Сульберг, інформує УНН.

“На сьогоднішній день ми не можемо сказати, наскільки (Норвегія збільшить оборонні витрати). У цьому рівнянні забагато невідомих. Нічого більш конкретного з цього приводу я сказати не можу”, — заявила прем’єр-міністр журналістам.

Керівництво країни неодноразово підкреслювало, що в довгостроковій перспективі має намір довести рівень військових витрат до 2% від норвезького ВВП, проте конкретних термінів названо не було. Хоча в 2014 році країни альянсу зобов’язалися прагнути до того, щоб досягти цього показника в десятирічний термін, Норвегія, згідно з поточними прогнозами, не зможе до 2024 року збільшити витрати на оборону з нинішніх 1,59% від ВВП до двохвідсоткової позначки. Втім, на цей момент правоконсервативний уряд Ерни Сульберг, який змінив ліву коаліцію Йенса Столтенберга в 2013 році, збільшив витрати на оборону вже на чверть. У перерахунку на душу населення Норвегія зараз витрачає на оборону більше, ніж будь-яка інша країна НАТО, за винятком США.

Сульберг вже кілька разів публічно заявляла про те, що не вважає вдалим рішення НАТО прив’язати цільові показники витрат на оборону до показника ВВП країн-членів. У США в свою чергу перед самітом нагадали Норвегії про те, що країна так і не представила конкретного плану по досягненню відсоткового показника.

Як повідомляв УНН, Росія робить спроби переманити на свій бік Туреччину та інших союзників НАТО. Про це заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон в ефірі телеканалу Fox News Sunday.

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