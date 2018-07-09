Постпред США: Росія намагається переманити Туреччину та інших членів НАТО

"Я думаю, що Росія намагається переманити Туреччину. Вони намагаються переманити багатьох наших союзників. Вони хочуть дестабілізувати найсильніший оборонний союз в світовій історії, яким є НАТО", - зазначила Хатчісон.



За її словами, Туреччина є одним із найсильніших членів альянсу, і США будуть продовжувати співпрацювати з нею.

Водночас, за її словами, НАТО і Сполучені Штати виступають проти купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400 Туреччиною.



"Президент Трамп звернувся з цим до президента Ердогана. Ми зверталися до нього на всіх рівнях. Ми проти цього, тому що це вплине на спроможність наших сил НАТО. Ми не можемо мати російську оборонну систему разом з f-35 у Туреччині (новітній американський винищувач - ред.). Ми всі працюємо з Туреччиною, щоб не допустити поставки цієї російської системи в країну, яка є настільки сильним союзником НАТО і США", - сказала постпред США.



Нагадаємо, 18 червня Сенат конгресу США ухвалив законопроект про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2019 фінансовий рік, який санкціонує військові витрати США. Дана версія документа містить поправку, яка забороняє продаж Туреччині винищувачів п’ятого покоління F-35.



Як раніше повідомляв УНН, у листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ з питання закупівлі С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стала першою державою — членом НАТО, яке отримує від РФ С-400, кількість ЗРК офіційно не уточнювалося. Поставки російських С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава “Ростех” Сергій Чемезов в інтерв’ю Washington Post.



