Сенат схвалив заборону на продаж Туреччині F-35 через закупівель російських С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сенат конгресу США в понеділок ухвалив законопороект про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2019 фінансовий рік, який санкціонує військові витрати США. Дана версія документа містить поправку, яка забороняє продаж Туреччині винищувачів п’ятого покоління F-35, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Поправка з’явилася в зв’язку зі закупівлею Анкарою російських комплексів С-400, яка викликала занепокоєння серед союзників Туреччини по НАТО. Турецька влада пояснювали, що пішли на такий крок у зв’язку з терміновою необхідністю. “У нас проблеми зі США навіть зі покупкою простої зброї через розбіжності в конгресі. Ми повинні були купити протиракетні комплекси, неважливо, у кого. Якщо уряд США надасть гарантію, що конгрес дозволить, ми будемо купувати ваші системи Patriot”, — сказав на початку березня глава зовнішньополітичного відомства країни Мевлют Чавушоглу.
Вашингтон у свою чергу пригрозив Анкарі санкціями, а група сенаторів виступила з ініціативою обмежити поставки винищувачів F-35 Туреччині. Анкара негативно оцінила ці пропозиції, пообіцявши відповісти на них. “Обмеження продажу винищувачів F-35 є неприйнятним. США отримають відповідь, якщо підуть на такий крок”, — говорив на початку травня Чавушоглу.
Слід зазначити, що перш ніж цей проект бюджету стане законом, його потрібно буде звести із версією, яку раніше схвалила Палата представників. Потім узагальнена версія повинна бути схвалена обома палатами конгресу, після чого документ відправиться на підпис президенту.
Нагадаємо, видання Yeni Safak з посиланням на джерела писала, що в разі, якщо США заборонять Анкарі покупку F-35, Туреччина може спробувати купити російські Су-57 або Су-35С.