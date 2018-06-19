Сенат одобрил запрет на продажу Турции F-35 из-за закупок российских С-400

Поправка появилась в связи с закупкой Анкарой российских комплексов С-400, которая вызвала беспокойство среди союзников Турции по НАТО. Турецкие власти объясняли, что пошли на такой шаг в связи со срочной необходимостью. “У нас проблемы с США даже с покупкой простой оружия из-за разногласий в конгрессе. Мы должны были купить противоракетные комплексы, неважно, у кого. Если правительство США предоставит гарантию, что конгресс позволит, мы будем покупать ваши системы Patriot”, — сказал в начале марта глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу.

Вашингтон в свою очередь пригрозил Анкаре санкциями, а группа сенаторов выступила с инициативой ограничить поставки истребителей F-35 Турции. Анкара негативно оценила эти предложения, пообещав ответить на них. “Ограничение продажи истребителей F-35 является неприемлемым. США получат ответ, если пойдут на такой шаг”, — говорил в начале мая Чавушоглу.

Следует отметить, что прежде чем этот проект бюджета станет законом, его нужно будет свести с версией, которую ранее одобрила Палата представителей. Затем обобщенная версия должна быть одобрена обеими палатами конгресса, после чего документ отправится на подпись президенту.

Напомним, издание Yeni Safak со ссылкой на источники писала, что в случае, если США запретят Анкаре покупку F-35, Турция может попытаться купить российские Су-57 или Су-35С.