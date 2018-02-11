У РФ назвали терміни початку поставок С-400 Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Поставки російських систем протиповітряної оборони С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава "Ростех" Сергій Чемезов в інтерв'ю Washington Post, передає УНН.
“Так, ми підписали контракт з Туреччиною. Ми вже почали виробництво і повинні почати поставки в 2019 році”, — сказав Чемезов.
Він також наголосиві, що С-400 є оборонними системами.
Нагадаємо, у грудні 2017 року було підписано угоду, що стосується покупки російських комплексів С-400 Туреччиною.