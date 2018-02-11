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У РФ назвали терміни початку поставок С-400 Туреччини

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Поставки російських систем протиповітряної оборони С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава "Ростех" Сергій Чемезов в інтерв'ю Washington Post, передає УНН.

“Так, ми підписали контракт з Туреччиною. Ми вже почали виробництво і повинні почати поставки в 2019 році”, — сказав Чемезов.

Він також наголосиві, що С-400 є оборонними системами.

Нагадаємо, у грудні 2017 року було підписано угоду, що стосується покупки російських комплексів С-400 Туреччиною.

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