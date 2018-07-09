Постпред США: Россия пытается переманить Турцию и других членов НАТО

"Я думаю, что Россия пытается переманить Турцию. Они пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильный оборонительный союз в мировой истории, которым является НАТО", - отметила Хатчисон.



По ее словам, Турция является одним из самых сильных членов альянса, и США будут продолжать сотрудничать с ней.

Однако, по ее словам, НАТО и Соединенные Штаты выступают против покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турцией.



"Президент Трамп обратился с этим к президенту Эрдогану. Мы обращались к нему на всех уровнях. Мы против этого, потому что это повлияет на способность наших сил НАТО. Мы не можем иметь российскую оборонную систему вместе с f-35 в Турции (новейший американский истребитель - ред.). Мы все работаем с Турцией, чтобы не допустить поставки этой российской системы в страну, которая есть настолько сильным союзником НАТО и США", - сказала постпред США.



Напомним, 18 июня Сенат конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2019 финансовый год, который санкционирует военные расходы США. Данная версия документа содержит поправку, которая запрещает продажу Турции истребителей пятого поколения F-35.



Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Washington Post.



