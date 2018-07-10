Власти Норвегии не дает конкретных обязательств довести оборонные расходы до 2% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Руководство Норвегии накануне саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, по-прежнему не готово сказать, когда и насколько королевство намерено приблизить уровень оборонных расходов до отметки в 2% от своего ВВП. О том, что конкретных ответов на эти вопросы пока нет, заявила Норвежскому телеграфном бюро (НТВ) глава правительства страны Эрна Сульберг, информирует УНН.
“На сегодняшний день мы не можем сказать, насколько (Норвегия увеличит оборонные расходы). В этом уравнении слишком много неизвестных. Ничего более конкретного по этому поводу я сказать не могу”, — заявила премьер-министр журналистам.
Руководство страны неоднократно подчеркивало, что в долгосрочной перспективе намерено довести уровень военных расходов до 2% от норвежского ВВП, однако конкретных сроков названо не было. Хотя в 2014 году страны альянса обязались стремиться к тому, чтобы достичь этого показателя в десятилетний срок, Норвегия, согласно текущим прогнозам, не сможет к 2024 году увеличить расходы на оборону с нынешних 1,59% от ВВП до двухпроцентной отметки. Впрочем, к настоящему моменту правоконсервативное правительство Эрны Сульберг, сменившее левую коалицию Йенса Столтенберга в 2013 году, увеличило расходы на оборону уже на четверть. В пересчете на душу населения Норвегия сейчас тратит на оборону больше, чем любая другая страна НАТО, за исключением США.
Сульберг уже несколько раз публично заявляла о том, что не считает удачным решение НАТО привязать целевые показатели расходов на оборону к показателю ВВП стран-членов. В США в свою очередь перед саммитом напомнили Норвегии о том, что страна так и не представила конкретного плана по достижению двухпроцентного показателя.
Как сообщал УНН, Россия пытается переманить на свою сторону Турцию и других союзников НАТО. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в эфире телеканала Fox News Sunday.