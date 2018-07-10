Власти Норвегии не дает конкретных обязательств довести оборонные расходы до 2% ВВП

“На сегодняшний день мы не можем сказать, насколько (Норвегия увеличит оборонные расходы). В этом уравнении слишком много неизвестных. Ничего более конкретного по этому поводу я сказать не могу”, — заявила премьер-министр журналистам.

Руководство страны неоднократно подчеркивало, что в долгосрочной перспективе намерено довести уровень военных расходов до 2% от норвежского ВВП, однако конкретных сроков названо не было. Хотя в 2014 году страны альянса обязались стремиться к тому, чтобы достичь этого показателя в десятилетний срок, Норвегия, согласно текущим прогнозам, не сможет к 2024 году увеличить расходы на оборону с нынешних 1,59% от ВВП до двухпроцентной отметки. Впрочем, к настоящему моменту правоконсервативное правительство Эрны Сульберг, сменившее левую коалицию Йенса Столтенберга в 2013 году, увеличило расходы на оборону уже на четверть. В пересчете на душу населения Норвегия сейчас тратит на оборону больше, чем любая другая страна НАТО, за исключением США.

Сульберг уже несколько раз публично заявляла о том, что не считает удачным решение НАТО привязать целевые показатели расходов на оборону к показателю ВВП стран-членов. В США в свою очередь перед саммитом напомнили Норвегии о том, что страна так и не представила конкретного плана по достижению двухпроцентного показателя.

Как сообщал УНН, Россия пытается переманить на свою сторону Турцию и других союзников НАТО. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в эфире телеканала Fox News Sunday.