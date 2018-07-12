Норвегия не будет высказывать свою позицию по "Северному потоку - 2"

“Это проект, по поводу которого поднималось много вопросов. Однако мы не можем высказать о нем какое-либо мнение, поскольку являемся главным конкурентом России на газовом рынке. Поэтому любые наши заявления будут восприниматься как попытки лить воду на собственную мельницу”, — сказала глава норвежского правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в бельгийской столице с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода “Северный поток — 2”. Особенно резко он критиковал Германию, назвав ее заложником России и заявив, что для США неприемлема поддержка Берлином проекта, который принесет миллиарды долларов РФ.

Как сообщал УНН, власти Норвегии не дает конкретных обязательств довести оборонные расходы до 2% ВВП.