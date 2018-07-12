США могут ввести санкции против компаний, работающих над "Северным потоком - 2"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45163 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104302 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126112 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133524 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169861 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141302 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181798 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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США могут ввести санкции против компаний, работающих над "Северным потоком - 2"

Киев  •  УНН

 • 11546 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", могут подпасть под американские санкции. Об этом агентству Reuters в среду заявил представитель Госдепартамента, информирует УНН.

“Мы ясно дали понять, что компании, работающие в этом российском секторе по экспорту энергоносителей через газопровод, вовлечены в деятельность, которая подвержена риску санкций”, — указал собеседник агентства.

Он также утверждал, что газопровод “подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины”.

Как сообщал УНН, правительство Норвегии не намерено выражать любой позиции по вопросу о строительстве газопровода “Северный поток — 2”. Об этом Норвежскому телеграфному бюро заявила в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг.

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