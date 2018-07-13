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Президент США назвав “Північний потік-2” катастрофою і жахливою помилкою

Президент США назвав “Північний потік-2” катастрофою і жахливою помилкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав “жахливою помилкою” російський проект газогону “Північний потік-2”. Про це він заявив під час спільного виступу з британською лідеркою Терезою Мей у Сполученому Королівстві, передає кореспондент УНН.

“Ви запитали про газопровід. Для мене це трагедія. Я думаю, що вони роблять жахливу річ, викидають мільярди доларів країн, в основному, Німеччини, в карман Росії, коли ми намагаємось зробити щось, щоб у нас був мир на планеті. Німці роблять жахливі речі. Це — жахлива помилка. Наскільки мені подобається Ангела, я їй про це відкрито сказав, що це — жахливі речі”, — сказав Трамп.

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За його словами, російський проект трубопроводу шкодить не лише Німеччині, але і НАТО.

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“У вас труба, яка йде з Росії, і я вірю, що Німеччина отримає 50% чи 60%, я навіть десь чув, що 70% енергоресурсів, які надходять з Росії. Як ви можете працювати, намагатись тиснути на Росію і вимагати від неї миру, якщо ви отримуєте від неї енергію. Ви віддали всю свою силу. Це — не позиція сили, це дуже погана позиція для Німеччини і німецького народу. І я не думаю, що це добре для НАТО”, — наголосив президент США.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”.

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