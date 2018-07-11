Трамп зустрівся з Меркель після звинувачень в бік Німеччини щодо "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час саміту НАТО в Брюсселі в середу, за кілька годин після того, як він жорстко розкритикував Німеччину щодо оборонних видатків та імпорту газу з Росії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляє видання, під час спілкування з пресою після двосторонньої зустрічі, лідери говорили в діловому тоні.
“У нас чудова зустріч. Ми обговорюємо військові витрати... говоримо про торгівлю”, — заявив Трамп журналістам, коли їх допустили до зали, де відбувалось засідання.
“У нас дуже хороші відносини з канцлером. Ми маємо приголомшливі відносини з Німеччиною”, — додав він, зазначивши, що він висловив свою стурбованість з приводу нового російського газопроводу.
Меркель заявила, що вона обговорила міграцію та торгівлю з Трампом і сподівається на подальшу співпрацю, оскільки Сполучені Штати залишаються партнером Німеччини.
Нагадаємо, у середу вранці Трамп, спілкуючись з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом на полях саміту НАТО в Брюсселі, назвав Німеччину “в’язнем Росії” через проект трубопроводу “Північний потік-2”.
Як повідомляв УНН, під час саміту НАТО президент Сполучених Штатів планує провести двосторонні зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.