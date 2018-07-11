Під час саміту НАТО Трамп проведе зустрічі з Меркель і Макроном

Президент Дональд Трамп збирається зустрітися в середу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після того, як він публічно заявив, що давній союзник США "повністю контролюється" і є "бранцем Росії", - повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.



Сандерс також повідомила, що Трамп в середу зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.



Нагадаємо, Трамп, спілкуючись з Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саміту НАТО в Брюсселі, назвав Німеччину "в'язнем Росії" через проект трубопроводу "Північний потік-2".



Як повідомляв УНН, лідери 29 країн-членів НАТО зберуться 11-12 липня на саміт НАТО в Брюсселі. Учасники саміту планують намітити кроки з розвитку Північноатлантичного альянсу, підписати ряд значущих документів.



