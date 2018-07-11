Во время саммита НАТО Трамп проведет встречи с Меркель и Макроном
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Во время саммита НАТО президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Президент Дональд Трамп собирается встретиться в среду с канцлером Германии Ангелой Меркель, после того, как он публично заявил, что давний союзник США "полностью контролируется" и является "пленником России", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс также сообщила, что Трамп в среду встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, Трамп, общаясь с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Брюсселе, назвал Германию "узником России" из-за проекта трубопровода "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, лидеры 29 стран-членов НАТО соберутся 11-12 июля на саммит НАТО в Брюсселе. Участники саммита планируют наметить шаги по развитию Североатлантического альянса, подписать ряд значимых документов.