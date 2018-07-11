Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО

Саммит будет посвящен шести основным темам: "Сдерживание и усиление обороны", "Борьба с террором и укрепление стабильности", "Расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС", "Модернизация НАТО", "Справедливое распределение ответственности", "Общие ценности и трансатлантический союз".



В рамках саммита, в числе прочих, будут обсуждены темы развития отношений между Евросоюзом и США.

Кроме того, будет затронута тема борьбы с терроризмом, особый акцент будет сделан на ситуации в Афганистане.

В рамках борьбы с терроризмом, альянс примет решение на саммите о начале учебной миссии в Ираке с целью предотвращения появления террористических организаций подобных ДЕАШ.



Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников заявил, что на будущем саммите НАТО, который пройдёт в Брюсселе, все страны-члены альянса подтвердят неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



Напомним, на саммите Украина-Грузия-НАТО обсудят безопасность, реформы и "пакет помощи".



НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, а также заниматься подготовкой страны к членству в альянсе. Об этом во вторник в интервью Общественному телевидению Грузии в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он указал, что альянс “признает прогресс Грузии во многих направлениях, в том числе в сферах обороны и безопасности, в модернизации оборонных институтов”.