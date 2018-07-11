Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45007 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104275 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126090 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133502 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169848 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153616 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141301 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181791 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО

Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО

Киев  •  УНН

 • 13570 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Лидеры 29 стран-членов НАТО соберутся 11-12 июля на саммит НАТО в Брюсселе. Участники саммита планируют наметить шаги по развитию Североатлантического альянса, подписать ряд значимых документов. Об этом сообщает УНН.

Саммит будет посвящен шести основным темам: "Сдерживание и усиление обороны", "Борьба с террором и укрепление стабильности", "Расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС", "Модернизация НАТО", "Справедливое распределение ответственности", "Общие ценности и трансатлантический союз".

В рамках саммита, в числе прочих, будут обсуждены темы развития отношений между Евросоюзом и США.

Кроме того, будет затронута тема борьбы с терроризмом, особый акцент будет сделан на ситуации в Афганистане.

В рамках борьбы с терроризмом, альянс примет решение на саммите о начале учебной миссии в Ираке с целью предотвращения появления террористических организаций подобных ДЕАШ.

Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников заявил, что на будущем саммите НАТО, который пройдёт в Брюсселе, все страны-члены альянса подтвердят неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, на саммите Украина-Грузия-НАТО обсудят безопасность, реформы и "пакет помощи".

НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, а также заниматься подготовкой страны к членству в альянсе. Об этом во вторник в интервью Общественному телевидению Грузии в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он указал, что альянс “признает прогресс Грузии во многих направлениях, в том числе в сферах обороны и безопасности, в модернизации оборонных институтов”.

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