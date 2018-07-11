Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Лидеры 29 стран-членов НАТО соберутся 11-12 июля на саммит НАТО в Брюсселе. Участники саммита планируют наметить шаги по развитию Североатлантического альянса, подписать ряд значимых документов. Об этом сообщает УНН.
Саммит будет посвящен шести основным темам: "Сдерживание и усиление обороны", "Борьба с террором и укрепление стабильности", "Расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС", "Модернизация НАТО", "Справедливое распределение ответственности", "Общие ценности и трансатлантический союз".
В рамках саммита, в числе прочих, будут обсуждены темы развития отношений между Евросоюзом и США.
Кроме того, будет затронута тема борьбы с терроризмом, особый акцент будет сделан на ситуации в Афганистане.
В рамках борьбы с терроризмом, альянс примет решение на саммите о начале учебной миссии в Ираке с целью предотвращения появления террористических организаций подобных ДЕАШ.
Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников заявил, что на будущем саммите НАТО, который пройдёт в Брюсселе, все страны-члены альянса подтвердят неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, на саммите Украина-Грузия-НАТО обсудят безопасность, реформы и "пакет помощи".
НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, а также заниматься подготовкой страны к членству в альянсе. Об этом во вторник в интервью Общественному телевидению Грузии в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он указал, что альянс “признает прогресс Грузии во многих направлениях, в том числе в сферах обороны и безопасности, в модернизации оборонных институтов”.