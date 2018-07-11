Сьогодні в Брюсселі стартує саміт НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Лідери 29 країн-членів НАТО зберуться 11-12 липня на саміт НАТО в Брюсселі. Учасники саміту планують намітити кроки з розвитку Північноатлантичного альянсу, підписати ряд значущих документів. Про це повідомляє УНН.
Саміт буде присвячений шести основнии темам: "Стримування і посилення оборони", "Боротьба з терором і зміцнення стабільності", "Розширення взаємовигідного співробітництва з ЄС", "Модернізація НАТО", "Справедливий розподіл відповідальності", "Загальні цінності і трансатлантичний союз" .
В рамках саміту, в числі інших, будуть обговорені теми розвитку відносин між Євросоюзом і США.
Крім того, буде порушено тему боротьби з тероризмом, особливий акцент буде зроблений на ситуації в Афганістані.
В рамках боротьби з тероризмом, альянс прийме рішення на саміті про початок навчальної місії в Іраку з метою запобігання появи терористичних організацій подібних ДЕАШ.
Глава Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що на майбутньому саміті НАТО, який пройде в Брюсселі, всі країни-члени альянсу підтвердять незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, на саміті Україна-Грузія-НАТО обговорять безпеку, реформи і "пакет допомоги".
НАТО продовжить надавати Грузії політичну та практичну допомогу , а також займатися підготовкою країни до членства в альянсі. Про це у вівторок в інтерв'ю Громадському телебаченню Грузії в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Він вказав, що альянс "визнає прогрес Грузії у багатьох напрямках, в тому числі в сферах оборони і безпеки, в модернізації оборонних інститутів".