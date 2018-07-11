Сьогодні в Брюсселі стартує саміт НАТО

Саміт буде присвячений шести основнии темам: "Стримування і посилення оборони", "Боротьба з терором і зміцнення стабільності", "Розширення взаємовигідного співробітництва з ЄС", "Модернізація НАТО", "Справедливий розподіл відповідальності", "Загальні цінності і трансатлантичний союз" .



В рамках саміту, в числі інших, будуть обговорені теми розвитку відносин між Євросоюзом і США.

Крім того, буде порушено тему боротьби з тероризмом, особливий акцент буде зроблений на ситуації в Афганістані.

В рамках боротьби з тероризмом, альянс прийме рішення на саміті про початок навчальної місії в Іраку з метою запобігання появи терористичних організацій подібних ДЕАШ.



Глава Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що на майбутньому саміті НАТО, який пройде в Брюсселі, всі країни-члени альянсу підтвердять незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.



Нагадаємо, на саміті Україна-Грузія-НАТО обговорять безпеку, реформи і "пакет допомоги".



НАТО продовжить надавати Грузії політичну та практичну допомогу , а також займатися підготовкою країни до членства в альянсі. Про це у вівторок в інтерв'ю Громадському телебаченню Грузії в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Він вказав, що альянс "визнає прогрес Грузії у багатьох напрямках, в тому числі в сферах оборони і безпеки, в модернізації оборонних інститутів".