НАТО продолжит готовить Грузию к членству в альянсе

Генсек заявил, что заявление по Грузии будет принято после встречи в Брюсселе 12 июля Североатлантического совета с Грузией и Украиной на уровне глав государств и правительств. “В заявлении мы скажем, что НАТО продолжит поддержку Грузии”, — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО вновь воздержался от конкретизации сроков, когда именно Грузию примут в альянс, указав, что для утверждения этого решения нужен консенсус всех 29 лидеров стран — членов НАТО. “Я не могу сказать, когда именно Грузия станет членом альянса, но точно знаю, что это произойдет. Это было заявлено на саммите в Бухаресте (в 2008 году), это мы повторим и в нынешнем году”, — сказал генсек.

Как сообщал УНН, в НАТО заявили о беспрецедентном уровне поддержки Украины.