НАТО продовжить готувати Грузію до членства в альянсі

Генсек заявив, що заяву по Грузії буде прийнято після зустрічі в Брюсселі 12 липня Північноатлантичної ради з Грузією і Україною на рівні глав держав і урядів. “У заяві ми скажемо, що НАТО продовжить підтримку Грузії”, — заявив Столтенберг.

Генсек НАТО знову утримався від конкретизації термінів, коли саме Грузію приймуть до альянсу, вказавши, що для затвердження цього рішення потрібен консенсус усіх 29 лідерів країн — членів НАТО. “Я не можу сказати, коли саме Грузія стане членом альянсу, але точно знаю, що це станеться. Це було заявлено на саміті в Бухаресті (в 2008 році), це ми повторимо і в нинішньому році”, — сказав генсек.

Як повідомляв УНН, у НАТО заявили про безпрецедентний рівень підтримки України.