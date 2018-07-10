У НАТО заявили про безпрецедентний рівень підтримки України

“На цьому саміті НАТО проведе зустріч з Україною і Грузією для обговорення питань безпеки, оборонних реформ і нашої співпраці. Президент Петро Порошенко також запрошений на зустріч в форматі президентів для обговорення внеску України. Саміт стане ще однією можливістю повторити державну і незмінну підтримку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України і права вашої країни вибирати вашу долю. Союзники підтвердять невизнання незаконної анексії Криму Росією. І в черговий раз вони засудять агресивні і дестабілізуючі дії Росії в східній частині України”, — сказав посол.

У той же час НАТО надає підтримку Україні не тільки на політичному рівні, зазначив дипломат.

“Вона (підтримка — ред.) також є дуже практичною. І з початку агресії Росії проти України ця практична підтримка досягла безпрецедентного рівня. На саміті союзники підтвердять свої зобов’язання продовжувати підтримувати реформи в Україні і зміцнювати потенціал України...”, — додав Вінніков.

Нагадаємо, на саміті Україна-Грузія-НАТО обговорять безпеку, реформи і “пакет допомоги”.