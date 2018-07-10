В НАТО заявили о беспрецендентном уровне поддержки Украины

“На этом саммите НАТО проведет встречу с Украиной и Грузией для обсуждения вопросов безопасности, оборонных реформ и нашего сотрудничества. Президент Петро Порошенко также приглашен на встречу в формате президентов для обсуждения вклада Украины. Саммит станет еще одной возможностью повторить государственную и неизменную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и права вашей страны выбирать вашу судьбу. Союзники подтвердят непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. И в очередной раз они осудят агрессивные и дестабилизирующие действия России в восточной части Украины”, — сказал посол.

В то же время, НАТО оказывает поддержку Украине не только на политическом уровне, отметил дипломат.

“Она (поддержка — ред.) также является очень практичной. И с начала агрессии России против Украины эта практическая поддержка достигла беспрецедентного уровня. На саммите союзники подтвердят свои обязательства продолжать поддерживать реформы в Украине и укреплять потенциал Украины...”, — добавил Винников.

Напомним, на саммите Украина-Грузия-НАТО обсудят безопасность, реформы и "пакет помощи".