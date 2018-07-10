В НАТО заявили о беспрецендентном уровне поддержки Украины

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61532 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107494 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128742 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135970 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171879 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154179 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141721 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130519 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 183369 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118357 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАТО заявили о беспрецендентном уровне поддержки Украины

В НАТО заявили о беспрецендентном уровне поддержки Украины

Киев  •  УНН

 • 11811 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников заявил, что на будущем самите НАТО, который пройдёт в Брюсселе, все страны-члены альянса подтвердят неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время дискуссий Киевского форума по безопасности, передаёт корреспондент УНН.

“На этом саммите НАТО проведет встречу с Украиной и Грузией для обсуждения вопросов безопасности, оборонных реформ и нашего сотрудничества. Президент Петро Порошенко также приглашен на встречу в формате президентов для обсуждения вклада Украины. Саммит станет еще одной возможностью повторить государственную и неизменную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и права вашей страны выбирать вашу судьбу. Союзники подтвердят непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. И в очередной раз они осудят агрессивные и дестабилизирующие действия России в восточной части Украины”, — сказал посол.

В то же время, НАТО оказывает поддержку Украине не только на политическом уровне, отметил дипломат.

“Она (поддержка — ред.) также является очень практичной. И с начала агрессии России против Украины эта практическая поддержка достигла беспрецедентного уровня. На саммите союзники подтвердят свои обязательства продолжать поддерживать реформы в Украине и укреплять потенциал Украины...”, — добавил Винников.

Напомним, на саммите Украина-Грузия-НАТО обсудят безопасность, реформы и "пакет помощи".

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