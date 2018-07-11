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Трамп встретился с Меркель после обвинений в сторону Германии

Трамп встретился с Меркель после обвинений в сторону Германии

Киев  •  УНН

 • 10245 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита НАТО в Брюсселе в среду, через несколько часов после того, как он жестко раскритиковал Германию по поводу оборонных расходов и импорта газа из России, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание, во время общения с прессой после двусторонней встречи, лидеры говорили в деловом тоне.

"У нас замечательная встреча. Мы обсуждаем военные расходы ... говорим о торговле , - заявил Трамп журналистам, когда их допустили в зал, где происходило заседание.

"У нас очень хорошие отношения с канцлером. Потрясающие отношения с Германией", - добавил он, отметив, что он выразил свою обеспокоенность по поводу нового российского газопровода.

Меркель заявила, что она обсудила миграцию и торговлю с Трампом и надеется на дальнейшее сотрудничество, поскольку Соединенные Штаты остаются партнером Германии.

Напомним, в среду утром Трамп, общаясь с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Брюсселе, назвал Германию "узником России" из-за проекта трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, во время саммита НАТО президент США планирует провести двусторонние встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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