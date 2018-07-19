В конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

По словам сенатора, санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России. “Такие страны, как Германия должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его”, — говорится в заявлении Баррас.

Ранее с критикой в ​​адрес “Северного потока-2” выступал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что из-за поддержки газопровода Германия стала “заложницей” России. Немецкий канцлер Ангела Меркель в ответ сказала, что страна не зависит от других государств в принятии решений.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что “Северный поток-2” — это выбор Германии. “Она (канцлер Германии Ангела Меркель) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, достаточно неудобно”, — заявил он в интервью Fox News. В свою очередь Владимир Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после запуска “Северного потока-2”.

“Северный поток 2” — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Северный поток-2 является расширением “Северного потока”. Проект “Северный поток” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу Северный поток. Разрешение на его строительство выдали власти России, Швеции, Финляндии и Германии. Ожидается, что “Северный поток-2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Forbes отмечает, что одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину. Этот газопровод также исключает схему “виртуального реверса”, по которой Украина получала реально газ от Газпрома, оформленный как по операциям импорта из Европы без фактической прокачки таких объемов. Поскольку часть таких поставок шла с невыбранных квот “take or pay” у европейских потребителей, то прекращение “виртуального реверса” означает существенное подорожание газа для Украины и, главное, невозможность потребление газа без разрешения Газпрома.