Держдеп розповів про три пропозиції за підсумками зустрічі Путіна і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. США розглядають три пропозиції за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна в Гельсінкі, що передбачають створення нових майданчиків для двосторонніх контактів. Про це заявила в середу на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту США Гізер Нойєрт, передає УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту.
“Їх (пропозиції- прим.) правильно було б назвати широкими, — зазначила Нойєрт, — у даний час ми оцінюємо три пропозиції. Ми все ще вивчаємо подробиці, і я впевнена, у вас є питання зі цього приводу”.
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Речниця Держдепартаменту розповіла, що перша пропозиція полягає в створенні робочої групи високого рівня, в яку повинні вийти бізнесмени з обох країн. Другим пунктом буде поява експертної ради зі політологів, діючих і колишніх дипломатів і екс-військових.
“Ще одна пропозиція, — продовжувала Нойєрт, — полягало в тому, щоб наш Рада національної безпеки провів зустріч з російським Радою безпеки для обговорення проблем. За коментарями з цього приводу я рекомендую звернутися до Ради національної безпеки США”.
Крім того, пропонується проводити зустрічі Ради національної безпеки США і Ради безпеки Росії. Керівник прес-служби Держдепартаменту зазначила, що всі ці пропозиції досить “скромні”, проте назвала їх хорошим початком.
Нагадаємо, 16 липня в Гельсінкі пройшла перша повноформатна зустріч Путіна і Трампа. Лідери розмовляли один на один трохи більше двох годин, потім до них приєдналися члени делегацій. Президенти обговорили питання двосторонніх і міжнародних відносин.
Слід зазначити, що перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську і європейську громадську думку. Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News. Американський лідер промовчав про Україну, а позицію Трампа щодо Криму висловив Путін.