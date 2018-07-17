Промовчав про Україну: Трампа розкритикували після саміту з Путіним

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Після більше як двогодинної зустрічі обидва лідери наголошували на “співпраці заради спільних інтересів”. Утім, зближення між країнами і їх лідерами сподобалось не всім.

“Отже, це Путін, а не Трамп заявляє, що Трамп дотримується позиції про незаконність анексії Криму Росією”, - зазначив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

“Я більше 30 років спостерігав американсько-радянські прес-конференції президентів, інколи особисто. Утім, я ніколи не бачив нічого настільки поганого та неприємного, як виступ Дональда Трампа”, - додав колишній посол.

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Американського президента критикував і сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Раніше він вже називав позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії та, зокрема, її втручання в американські президентські вибори 2016 року надто м’якою. Також він попереджав про російське втручання в проміжні американські вибори 2018 року.

“Дональд Трамп втратив можливість притягнути Росію до відповідальності за втручання в президентські вибори 2016 року та застерегти від втручання в майбутні вибори. Така відповідь президента Трампа сприйматиметься Росією як слабкість та створить ще більше проблем у майбутньому”, - заявив Грем.​

Конгресмен-демократ Дон Беєр також вважає заяви американського президента проявом слабкості. “Виступ Дональда Трампа на саміті із Путіним - найбільш шокуючий прояв слабкості та покірності, який я колись бачив від американського президента”, - заявив він​.

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Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що прес-конференція лідерів США і РФ - “найбільш ганебний виступ американського президента” на його пам’яті. 

Схожою була і міжнародна реакція. Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав прес-конференцію “дивовижною в багатьох аспектах”. “Трамп не сказав зовсім нічого про російське втручання в Україні. Нічого. Нуль. Зовсім нічого”, - вказав Більдт.

Так само Трамп нічого не сказав і про Грузію та катастрофу MH17. На цьому наголосила аналітик центру The Atlantic Наташа Бертран. “Це нереально. На питання, чи притягне він Росію до відповідальності, Трамп не сказав нічого про Грузію, MH17, Крим, Україну чи втручання в американські вибори. Заявив тільки що і США, і Росія робили помилки”, - зазначила Бертран.

Нагадаємо, 16 липня президент США Трамп провів переговори з президентом Росії Путіним у Гельсінкі. Переговори президентів тривали більше двох годин.

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