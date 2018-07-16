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Путін озвучив позицію Трампа щодо Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками саміту з президентом США Дональдом Трампом заявив, що американський лідер притримується позиції щодо незаконності анексії Криму Росією, передає кореспондент УНН.

“Позиція президента Трампа по Криму відома. Він її притримується, він говорить про незаконність приєднання Криму Російською Федерацією. У нас інша точка зору”, — сказав президент РФ.

За словами Путіна, Кремль, зі свого боку, вважає, що росіяни “провели референдум у суворій відповідності до міжнародного права, до уставу ООН”.

“Для нас це питання закрите. Все”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Трамп під час спільного виступу з британською лідеркою Терезою Мей у Сполученому Королівстві, заявив, що за його президентства лідер РФ Володимир Путін не зміг би анексувати Кримський півострів.

Нагадаємо, раніше інформаційний портал BuzzFeed з посиланням на анонімні джерела в дипломатичному середовищі повідомив, що президент США Дональд Трамп заявив іншим лідерам “Великої сімки”, що Крим є російським, оскільки його жителі говорять російською мовою.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи таку інформацію, заявив, що вважає, що Трамп не говорив про “російський Крим”.

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