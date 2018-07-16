Путин озвучил позицию Трампа по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией, передает корреспондент УНН.
“Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма Российской Федерацией. У нас другая точка зрения”, — сказал президент РФ.
По словам Путина, Кремль, со своей стороны, считает, что россияне “провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН”.
“Для нас этот вопрос закрыт. Все”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Трамп во время совместного выступления с британской лидером Терезой Мэй в Соединенном Королевстве, заявил, что при его президентстве лидер РФ Владимир Путин не смог бы аннексировать Крымский полуостров.
Напомним, ранее информационный портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил другим лидерам “Большой семерки”, что Крым российский, поскольку его жители говорят на русском языке.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя эту информацию, заявил, что считает, что Трамп не говорил о “российском Крыме”.