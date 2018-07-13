Трамп про анексію Криму: це катастрофа, яку допустив Обама

“Якщо ви говорите про Крим — так, вони (росіяни — ред.) це роблять. Але, знов таки, президент Обама зазнав невдачі з Кримом. Я не думаю, що Путін зробив би це, якби я був президентом. Він захопив Крим під час адміністрації Обами... Це була катастрофа, яку допустив Обама. Якби там був нормальний президент, він би не дозволив зробити такого. Путін захопив Крим, зі мною він такого б не зробив”, — заявив Трамп, відповідаючи на питання журналіста щодо можливості покращення стосунків з РФ, яка анексувала Крим, порушивши міжнародні норми.

Він висловив сподівання, що матиме шанс налагодити стосунки з росіянами, а також що зможе мати гарні стосунки з Путіним.

Раніше Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не знає, що станеться з Кримом, але йому не подобається те, що там відбувається.