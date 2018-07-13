Трамп об аннексии Крыма: это катастрофа, которую допустил Обама

"Если вы говорите о Крыме - да, они (русские - ред.) это делают. Но, опять же, президент Обама потерпел неудачу с Крымом. Я не думаю, что Путин сделал бы это, если бы я был президентом. Он захватил Крым во время администрации Обамы ... Это была катастрофа, которую допустил Обама. Если бы там был нормальный президент, он бы не позволил сделать такого. Путин захватил Крым, со мной он такого бы не сделал", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности улучшения отношений с РФ, которая аннексировала Крым, нарушив международные нормы.

Он выразил надежду, что будет шанс наладить отношения с русскими, а также сможет иметь хорошие отношения с Путиным.

Ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не знает, что произойдет с Крымом, но ему не нравится то, что там происходит.