Трамп об аннексии Крыма: это катастрофа, которую допустил Обама

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45801 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104482 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126262 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133664 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169928 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153636 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141314 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181845 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Трамп об аннексии Крыма: это катастрофа, которую допустил Обама

Трамп об аннексии Крыма: это катастрофа, которую допустил Обама

Киев  •  УНН

 • 13073 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп во время совместного выступления с британским лидером Терезой Мэй в Соединенном Королевстве, заявил, что при его президентстве лидер РФ Владимир Путин не смог бы аннексировать Крымский полуостров, передает корреспондент УНН.

"Если вы говорите о Крыме - да, они (русские - ред.) это делают. Но, опять же, президент Обама потерпел неудачу с Крымом. Я не думаю, что Путин сделал бы это, если бы я был президентом. Он захватил Крым во время администрации Обамы ... Это была катастрофа, которую допустил Обама. Если бы там был нормальный президент, он бы не позволил сделать такого. Путин захватил Крым, со мной он такого бы не сделал", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности улучшения отношений с РФ, которая аннексировала Крым, нарушив международные нормы.

Он выразил надежду, что будет шанс наладить отношения с русскими, а также сможет иметь хорошие отношения с Путиным.

Ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не знает, что произойдет с Крымом, но ему не нравится то, что там происходит.

Украинские Национальные Новости

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