Трамп: мені не подобається, що відбувається в Криму

“Це цікаве питання. Бо задовго до того, як я потрапив на посаду, президент Обама допустив це (анексію Криму - ред.). Це було під час його посади. По факту вони (Росія - ред.) відкрили великий міст, вони розбудували порт для підводних човнів. Це було під час правління Обами. Я б не дозволив це, якби був на посаді, але він дозволив. Що станеться з Кримом від нинішньої точки, я не знаю. Я не задоволений тим, що там відбувається. Але це відповідальність Обами”, — сказав він, відповідаючи на запитання, чи визнає США анексію Криму.

Нагадаємо, інформаційний портал BuzzFeed з посиланням на анонімні джерела в дипломатичному середовищі повідомив, що президент США Дональд Трамп заявив іншим лідерам “Великої сімки”, що Крим є російським, оскільки його жителі говорять російською мовою.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи таку інформацію, заявив, що вважає, що Трамп не говорив про “російський Крим”.