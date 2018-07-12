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Трамп: мені не подобається, що відбувається в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не знає, що станеться з Кримом, але йому не подобається те, що там відбувається. Про це він сьогодні сказав під час саміту НАТО у Брюсселі, передає УНН.

“Це цікаве питання. Бо задовго до того, як я потрапив на посаду, президент Обама допустив це (анексію Криму - ред.). Це було під час його посади. По факту вони (Росія - ред.) відкрили великий міст, вони розбудували порт для підводних човнів. Це було під час правління Обами. Я б не дозволив це, якби був на посаді, але він дозволив. Що станеться з Кримом від нинішньої точки, я не знаю. Я не задоволений тим, що там відбувається. Але це відповідальність Обами”, — сказав він, відповідаючи на запитання, чи визнає США анексію Криму.

Нагадаємо, інформаційний портал BuzzFeed з посиланням на анонімні джерела в дипломатичному середовищі повідомив, що президент США Дональд Трамп заявив іншим лідерам “Великої сімки”, що Крим є російським, оскільки його жителі говорять російською мовою.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи таку інформацію, заявив, що вважає, що Трамп не говорив про “російський Крим”.

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