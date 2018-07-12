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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45683 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104449 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126236 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133642 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169916 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153631 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Трамп: мне не нравится, что происходит в Крыму

Трамп: мне не нравится, что происходит в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не знает, что произойдет с Крымом, но ему не нравится то, что там происходит. Об этом он сказал во время саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.

"Это интересный вопрос. Потому как задолго до того, как я попал на должность, президент Обама допустил это (аннексию Крыма - ред.). Это было во время его правительства. По факту они (Россия - ред.) открыли большой мост, они построили порт для подводных лодок. Это было во время правления Обамы. Я бы не позволил это, если бы был на должности, но он позволил. Что произойдет с Крымом от нынешней точки, я не знаю. Я не доволен тем, что там происходит. Но это ответственность Обамы", - сказал он, отвечая на вопрос, признают ли США аннексию Крыма.

Напомним, информационный портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил другим лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя эту информацию, заявил, что считает, что Трамп не говорил о "российском Крыме".

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