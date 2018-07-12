Трамп: мне не нравится, что происходит в Крыму

"Это интересный вопрос. Потому как задолго до того, как я попал на должность, президент Обама допустил это (аннексию Крыма - ред.). Это было во время его правительства. По факту они (Россия - ред.) открыли большой мост, они построили порт для подводных лодок. Это было во время правления Обамы. Я бы не позволил это, если бы был на должности, но он позволил. Что произойдет с Крымом от нынешней точки, я не знаю. Я не доволен тем, что там происходит. Но это ответственность Обамы", - сказал он, отвечая на вопрос, признают ли США аннексию Крыма.

Напомним, информационный портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил другим лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя эту информацию, заявил, что считает, что Трамп не говорил о "российском Крыме".