Клімкін про слова Трампа щодо Криму: вважаю, що такого не було
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що президент США Дональд Трамп не казав слова про "російський Крим". Про це він заявив в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Я вважаю, що такого не було. Те, що я чув особисто від Трампа, це була дуже чітка позиція стосовно Криму. Але якісь міркування стосовно Донбасу, Криму, Росії могли бути", - заявив Клімкін.
Крім того, Клімкін зазначив, що, перш за все, необхідно отримати інформацію з перших рук.
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"По-перше, маємо отримати з перших рук інформацію, що було сказано. Я пам’ятаю зустрічі з Трампом, що він казав стосовно окупованого Криму. Він дійсно питався, чи говорять там люди російською, але він дуже чітко висловив свою позицію стосовно того. Тому якщо це злив, це одна справа, якщо це видерте з контексту – це теж інша", - зазначив міністр.
Нагадаємо, інформаційний портал BuzzFeed з посиланням на анонімні джерела в дипломатичному середовищі повідомив, що президент США Дональд Трамп заявив іншим лідерам “Великої сімки”, що Крим є російським, оскільки його мешканці говорять російською мовою. За даними порталу, таку позицію керівник вашингтонської адміністрації виклав у п’ятницю за вечерею на канадському курорті Ла Мальбе в провінції Квебек. Трамп також задався питанням, чому лідери G7 знаходяться на стороні України, яку він назвав “однією з найбільш корумпованих країн у світі”.