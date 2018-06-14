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Трамп на саміті G7 заявив, що Крим російський - ЗМІ

Трамп на саміті G7 заявив, що Крим російський - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською. Про це повідомляє УНН з посиланням BuzzFeed News, яке використало два свої джерела у дипломатичних колах для написання матеріалу.

Відмічається також, що президент США сказав очільникам держав, що "Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу".

Видання наголошує: не зрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені жартома, чи вони сигналізують про радикальну зміну сьогоднішньої зовнішньої політики США.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що Росія повинна взяти участь у засіданні “Групи семи”, напередодні свого візиту до Канади для участі в частині триденної конференції.

Однак, як стало відомо пізніше, представники Євросоюзу на зустрічі країн G7 у Квебеку вважають, що умови, необхідні для повернення Росії до переговорів у такому форматі, ще не досягнуті. Про це заявила журналістам канцлер ФРН Ангела Меркель на полях зустрічі в канадському містечку Ла Мальбе.

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