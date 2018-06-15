Білий дім прокоментував слова Трампа про "російський Крим"

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Представниця Білого дому Сара Сандерс ввечері четверга, 14 червня, прокоментувала інформацію американського порталу Buzzfeed щодо заяв президента США Дональда Трампа на полях саміту "Великої сімки" (G7) щодо Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Не знаю про такі ремарки. Я в курсі, що про це пишуть, але не коментую приватні розмови, в яких я не брала участі", - наводить сайт адміністрації президента США слова Сандерс.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.

Відмічається також, що президент США сказав очільникам держав, що "Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу".

Видання Buzzfeed наголошує: не зрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені жартома, чи вони сигналізують про радикальну зміну сьогоднішньої зовнішньої політики США.

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