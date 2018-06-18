Климкин о словах Трампа по Крыму: считаю, что такого не было

"Я считаю, что такого не было. То, что я слышал лично от Трампа, это была очень четкая позиция относительно Крыма. Но какие-то соображения по поводу Донбасса, Крыма, России могли быть", - заявил Климкин.

Кроме того, Климкин отметил, что, прежде всего, необходимо получить информацию из первых рук.

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"Во-первых, должны получить из первых рук информацию, что было сказано. Я помню встречи с Трампом, что он говорил о оккупированном Крыме. Он действительно спрашивал, говорят ли там люди на русском, но он очень четко выразил свою позицию относительно того. Поэтому если это слив, это одно дело, если это вырвали из контекста - это тоже другое", - отметил министр.

Напомним, информационный портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил другим лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую ​​позицию руководитель вашингтонской администрации изложил в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины, которую он назвал "одной из самых коррумпированных стран в мире".