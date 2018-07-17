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Промолчал об Украине: Трампа поддали критике после саммита с Путиным

Промолчал об Украине: Трампа поддали критике после саммита с Путиным

Киев  •  УНН

 • 11458 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. После пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

После более двухчасовой встречи оба лидера говорили о "сотрудничестве ради общих интересов". Впрочем, сближение между странами и их лидерами понравилось не всем.

"Итак, это Путин, а не Трамп заявляет, что Трамп придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией", - отметил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Я более 30 лет наблюдал американо-советские пресс-конференции президентов, иногда лично. Впрочем, я никогда не видел ничего столь плохого и неприятного, как выступление Дональда Трампа", - добавил бывший посол.

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Американского президента критиковал и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Ранее он уже называл позицию президента США Дональда Трампа по России и, в частности, ее вмешательству в американские президентские выборы 2016 года слишком мягкой. Также он предупреждал о российском вмешательстве в промежуточные американские выборы 2018 года.

"Дональд Трамп потерял возможность привлечь Россию к ответственности за вмешательство в президентские выборы 2016 года и предостеречь от вмешательства в предстоящие выборы. Такой ответ президента Трампа восприниматься Россией как слабость и создаст еще больше проблем в будущем", - заявил Грэм.

Конгрессмен-демократ Дон Байер также считает заявления американского президента проявлением слабости. "Выступление Дональда Трампа на саммите с Путиным - наиболее шокирующее проявление слабости и покорности, которое я видел от американского президента", - заявил он.

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Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что пресс-конференция лидеров США и РФ - "наиболее позорное выступление американского президента" на его памяти.

Похожей была и международная реакция. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт назвал пресс-конференцию "удивительной во многих аспектах". "Трамп не сказал ровным счетом ничего о российском вмешательстве в Украине. Ничего. Ноль. Совсем ничего", - указал Бильдт.

Так же Трамп ничего не сказал о Грузии и катастрофе MH17. Это подчеркнула аналитик центра The Atlantic Наташа Бертран. "Это нереально. На вопрос, привлечет ли он Россию к ответственности, Трамп не сказал ничего о Грузии, MH17, Крыме, Украине или вмешательстве в американские выборы. Заявил только что и США, и Россия делали ошибки", - отметила Бертран.

Напомним, 16 июля президент США Трамп провел переговоры с президентом России Путиным в Хельсинки. Переговоры президентов продолжались более двух часов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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