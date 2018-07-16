Трамп назвав зустріч з Путіним тет-а-тет "дуже гарним початком"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі віч-на-віч "дуже гарним початком". Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати підсумки переговорів, які пройшли у фінській столиці, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я думаю, що це дуже гарний початок для всіх", - сказав господар Білого дому.
Переговори Путіна з Трампом віч-на-віч тривали понад дві години, наразі лідери проводять зустріч у розширеному складі в присутності в тому числі очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майкла Помпео.
На початку зустрічі Трамп і Путін потиснули одне одному руки. Під час зустрічі двох лідерів виникла невелика незручність: президент Трамп спочатку підморгнув Путіну, а потім президенти не могли вирішити, кому виступати першим.