Трамп та Путін завершили переговори віч-на-віч

"Розпочалась зустріч Путіна і Трампа у розширеному форматі", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, у понеділок, 16 липня, відбулась телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі почалась двостороння зустріч віч-на-віч президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа.