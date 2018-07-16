Трамп та Путін завершили переговори віч-на-віч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін закінчили переговори віч-на-віч. Приватні перемовини лідерів двох держав тривали більше двох годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тwitter російського журналіста Дмитра Смірнова.
"Розпочалась зустріч Путіна і Трампа у розширеному форматі", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, у понеділок, 16 липня, відбулась телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі почалась двостороння зустріч віч-на-віч президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа.