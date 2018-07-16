Трамп и Путин закончили переговоры с глазу на глаз
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин закончили переговоры с глазу на глаз. Частные переговоры лидеров двух государств продолжались более двух часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тwitter российского журналиста Дмитрия Смирнова.
"Началась встреча Путина и Трампа в расширенном формате", - сказано в сообщении.
Напомним, в понедельник, 16 июля, состоялась телефонная беседа между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, 16 июля в Хельсинки началась двусторонняя встреча лицом к лицу президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.