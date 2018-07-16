Трамп и Путин закончили переговоры с глазу на глаз

"Началась встреча Путина и Трампа в расширенном формате", - сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник, 16 июля, состоялась телефонная беседа между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 16 июля в Хельсинки началась двусторонняя встреча лицом к лицу президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.