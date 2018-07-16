Трамп перед зустріччю з Путіним переговорив із Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У понеділок, 16 липня, відбулась телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у заяві прес-служби турецького президента, передає УНН.
Повідомляється, що президенти підкреслили важливість тем, обговорюваних на саміті НАТО в Брюсселі, та обговорили події в Сирії.
Ердоган побажав успіху на майбутніх переговорах Трампа з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, відзначивши важливість зустрічі у Гельсінкі.
Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі почалась двостороння зустріч віч-на-віч президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа.