Трамп перед зустріччю з Путіним переговорив із Ердоганом

Повідомляється, що президенти підкреслили важливість тем, обговорюваних на саміті НАТО в Брюсселі, та обговорили події в Сирії.

Ердоган побажав успіху на майбутніх переговорах Трампа з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, відзначивши важливість зустрічі у Гельсінкі.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі почалась двостороння зустріч віч-на-віч президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа.