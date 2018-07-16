Трамп перед встречей с Путиным переговорил с Эрдоганом

Сообщается, что президенты подчеркнули важность тем, обсуждаемых на саммите НАТО в Брюсселе, и обсудили события в Сирии.

Эрдоган пожелал успеха на предстоящих переговорах Трампа с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, отметив важность встречи в Хельсинки.

Напомним, 16 июля в Хельсинки началась двусторонняя встреча тет-а-тет президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.